Varful de atac Bogdan Rotar a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Mediasului in confruntarea cu Viitorul Cluj. Fotbalistul imprumutat de la FC Hermannstadt a inscris golul doi, cu un minut inainte de pauza. La final, el a declarat ca nu ia in calcul decat primul loc in serie. "De asta m-am apucat de fotbal, sa fiu campion", a spus atacantul."Jocul de astazi (n.a. vineri) a fost foarte bun. Cel mai important este ca ... citeste toata stirea