Buzan aduce primul succes pentru CSC Selimbar in amicalele din iarna

CSC 1599 a reusit sa obtina in sfarsit prima victorie in amicalele din aceasta iarna, dupa patru infrangeri si o remiza. Vineri, sibienii s-au impus, la Belek, in Antalya, cu 1-0 in fata rusilor de la FK Kamaz, ocupanta locului 13 in prima divizie din Rusia.Diferenta a fost facuta de jucatorul transferat in aceasta iarna dupa ce s-a despartit de FC Hermannstadt, Lucian Buzan. Mijlocasul a punctat in minutul 73, la capatul unui contraatac rapid.Antrenorul Eugen Beza a inceput partida cu ... citeste toata stirea