Presedintele clubului din localitatea de pe malurile Tarnavei Mari, Ionut Buzean, a declarat, la finalul meciului de pe "8 Mai", castigat cu 1-0 in fata Industriei Galda, in urma caruia echipa lui Mihai Ianc a urcat pe primul loc in clasamentul Seriei 9 a Ligii 3, ca nu se astepta la un asemenea parcurs dupa promovarea din Liga a IV-a."Suntem fericiti ca am urcat pe primul loc, dupa o serie de sase victorii consecutive. Sincer sa fiu, dupa promovarea din Liga a IV-a in Liga 3, nu ma asteptam ... citeste toata stirea