"Calaretii rosii" castiga cu Chindia si intra in play-off-ul Ligii 2 de pe primul loc

Echipa din Selimbar s-a impus, in urma cu cateva minute, cu 2-1 in fata formatiei din Targoviste, la Cisnadie, in ultima etapa din sezonul regular. "Calaretii rosiI" au fost condusi din minutul 33, cand a inscris Zivkovic, a egalat in prelungirile reprizei intai dintr-o lovitura de la 11 metri transformata de Tudor Calin, iar Marvin Schieb, venit de pe banca, a adus victoria, cu 9 minute inainte de final.Selimbarul termina sezonul regular pe primul loc, dar nu are drept de promovare. Echipa ... citește toată știrea