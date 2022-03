Campioana in devenire! Ecaterina Mihai, cel mai tanar copilot de raliuri

Ecaterina Mihai are profilul unui copilas care e chitit sport. Nici n-avea cum sa fie altfel, tatal sau facand arte martiale mixte (MMA), kickboxing si, mai nou, fiind pilot sau copilot de raliuri.Micuta a inceput sa practice sportul de performanta inca de cand avea 3 ani si are in palmares deja peste 30 de meciuri de judo in kimono-ul clubului Miado's.Mai nou, Ecaterina participa si la sesiunile de antrenamente ale tatalui sau cu masina cu care participa acesta in Campionatul National de ... citeste toata stirea