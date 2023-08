Echipa lui Claudiu Niculescu merge "ceas" la inceput de sezon. "Calaretii rosii" au numai victorii pe linie, atat in campionat, cat si in Cupa Romaniei. Cinci succese la rand au jucatorii lui Claudiu Niculscu, patru in Liga 2, unde sunt lideri, fara sa fi primit vreun gol, si una in competitia KO, acolo unde, maine, ar putea obtine calificarea in grupe daca vor trece si de prim-divizionara FC Voluntari.In meciul de la Chiajna, diferenta a fost facuta de ibericul Rodri Hernando cu reusita din ... citeste toata stirea