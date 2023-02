Evolutiile constant bune in Superliga l-au adus pe Catalin Cabuz in atentia campioanei CFR Cluj, care l-a transferat in ultima zi de mercatodin aceasta iarna. Cu toate acestea, goal-keeper-ul se va prezenta la noua sa echipa de-abia in vara, el fiind lasat sa joace in continuare pentru Chindia Targoviste, actuala sa echipa.Cabuz este vazut drept inlouitorul italianului Simone Scuffet, care este dorit de mai ... citeste toata stirea