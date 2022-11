Ce-au luat pe mere, au dat pe pere! FC Hermannstadt, esec la Medias, cu Chindia!

Dupa succesul de la Mioveni, din etapa trecuta (2-0), sibienii au cedat pe teren propriu in fata Chindiei. In aceasta seara, la Medias, formatia lui Toni Petrea s-a impus cu 1-0.Jucatorii lui Toni Petrea au inceput in forta partida si dupa numai cateva zeci de secunde Popadiuc a patruns lejer pe dreapta si a ajuns unu la unu cu Letica, dar croatul si-a salvat echipa.Forcingul oaspetilor a continuat, dar Passaglia a gresit de putin tinta, dupa o pasa a lui Daniel Popa ('3), iar Popadiuc a ... citeste toata stirea