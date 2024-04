Ce veste buna! "Calaretii rosii", au DREPT de PROMOVARE inca din sezonul acesta!

Dincolo de satisfactia de a se afla, in majoritatea timpului, pe primul loc in Liga 2, pana acum, "calaretii rosii" au primit vestea care poate declansa inca de pe acum fiesta la Selimbar. Desi este un club sustinut financiar de autoritatile locale, motiv pentru care ar fi avut interzis la promovare, in urma unor "fisuri" descoperite de avocatii angajati de CSC 1599, acesta ar putea juca la anulin Superliga, in premiera, daca isi va obtine din punct de vedere acest drept.Cornel Stanila, ... citește toată știrea