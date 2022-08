Cei mai buni la 2X2 Race 2022 - ultra sky marathon-ul din Muntii Fagaras

In sfarsitul de saptamana ce a trecut, zona Masivului Fagaras a fost gazda celei de-a zecea editii a "2X2 RACE", cel mai dificil ultramaraton organizat in Romania. Competitia, deosebit de tehnica, s-a desfasurat la o altitudine de peste 2000 de metri si i-a impins pe participanti sa isi depaseasca limitele. "A fost cel mai spectaculos si solicitant eveniment din cadrul competitional din Romania, comparabil ca nivel de dificultate cu alte curse recunoscute in afara tarii. Rezultatele acestei ... citeste toata stirea