Clase pentru motocicletele adventure si electrice la Red Bull Romaniacs 2025. Au inceput inscrierile!

Pe 1 octombrie au inceput inscrierile pentru editia a XXII-a a celui mai dificil raliu hard enduro din lume, iar marea noutate consta in introducerea claselor dedicate motocicletelor adventure si celor electrice. In 2025, Red Bull Romaniacs se va desfasura in perioada 22-26 iulie si va deveni primul raliu hard enduro care are trasee pentru aceste tipuri de motociclete.Pe langa deja consacratele clase Gold (cel mai dificil traseu din raliu si clasa unde concureaza preponderent pilotii din ... citește toată știrea