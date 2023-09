Antrenorul formatiei din Selimbar, Claudiu Niculescu, a declarat, la finalul meciului de la Cisnadie, ca si-a felicitat jucatorii pentru acest nou succes si pentru parcursul de pana acum. Cu toate astea, fostul atacant e de parere ca inca nu s-a realizat mare lucru pana in momentul de fata."Ma bucur enorm pentru aceasta realizare. Au trecut 5 etape, avem punctaj maxim, normal ca suntem fericiti pentru asta, dar nu am realizat nimic. Este important, bineinteles, ca suntem acolo, in fruntea ... citeste toata stirea