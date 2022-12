Claudiu Niculescu face curatenie la Selimbar. Capitanul si golgeterul echipei printre plecati!

Echipa din Selimbar a inceput curatenia de iarna, iar pana in momentul de fata a reziliat contractele cu sase jucatori. Patru dintre ei au fost folositi in majoritatea meciurilor, in primele 16 etape ale sezonului, iar unul dintre ei a fost capitan in cele 14 meciuri in care a fost folosit de antrenorii Eugen Beza si, mai apoi, Claudiu Niculescu!Primul plecat a fost Alexandru Curtean, mijlocasul cu o vasta experienta. Pana la cei 35 de ani, pe care i-a implinit in martie, Curtean a strans ... citeste toata stirea