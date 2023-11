Clubul de fotbal FC Rapid a anuntat, pe site-ul sau oficial, transferul atacantului congolez Juvhel Tsoumou (32 de ani), care ultima oara a evoluat la gruparea vietnameza Cong An Ha Noi FC.Tsoumou, adus pentru a suplini absenta atacantului Albion Rrahmani, accidentat, a semnat un contract valabil doar pana in aceasta iarna.Juvhel Tsoumou a fost adus in fotbalul romanesc prima data de FC Hermannstadt, pentru care a evoluat in 41 de partide, marcand 8 goluri, conform site-ului de specialitate ... citeste toata stirea