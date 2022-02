CS Comunal Selimbar s-a despartit de inca doi jucatori. Badea a ajuns la FC Hermannstadt 2

Alexandru Badea si Radu Cristiu, doi dintre jucatorii care au facut parte din lot in primele 16 etape ale sezonului, au plecat de la CS Comunal Selimbar in utlima zi a perioadei de transferuri. Badea a ajns la vecina FC Hermannstadt, urmand sa fie trimis la echipa a doua, in vreme ce Cristiu merge la liderul clasamentului Seriei a V-a a Ligii 3, AFC Od. Secuiesc."CSC 1599 Selimbar a ajuns la un acord cu FC Hermannstadt pentru tanarul jucator Alexandru Badea (18 ani). Mijlocasul echipei ... citeste toata stirea