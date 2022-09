CSC Selimbar a transferat in ultima zi de mercato un jucator de la FC "U" Craiova 1948

Echipa din Selimbar a mai efectuat un transfert chiar in ultima zi de mercato. De fapt, este vorba despre un imprumut, cel al lui Alexandru Raicea, de la FC "U" Craiova 1948. Raicea va purta tricoul cu numarul 9 la CSC 1599 si ramane la formatia din Selimbar pana la finalul acestui sezon." Imi propun sa avem un an cat mai bun, sa strangem cat mai multe puncte si sa ne batem pentru un loc in play-off. Am ales CSC 1599 Selimbar pentru ca am inteles ca sunt conditii foarte bune aici, e un grup ... citeste toata stirea