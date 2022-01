CSC Selimbar, fara surprize mari in lot, in Antalya. Amical cu fosta echipa a lui Beza

Dupa FC Hermannstadt, si cealalta divizionara secunda din judet, CSC 1599 Selimbar, a plecat intr-un cantonament de pregatire, in Antalya. Sibienii au zburat, ieri, spre Turcia, cazandu-se la "Concorde Resort" din Lara.Antrenorul Eugen Beza a deplasat in Antalya un lot de 22 de jucatori printre care, pe langa Bogdan Rotar, venit pana in vara de la FK Csikszereda, si Lucian Buzan, ultima data la FC Hermannstadt, mai sunt Alexandru Costiniuc si Tudor Hulpusiu. Costiniuc este un jucator de 18 ... citeste toata stirea