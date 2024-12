CSS Sibiu, pe locul 10 in clasamentul pe cluburi la Campionatul National de poliatlon de la Bacau

Clubul Sportiv Scolar Sibiu a participat cu opt sportivi la Campionatele Nationale de poliatlon pentru copiii nascuti in 2013, care s-au desfasurat in perioada 4-6 decembrie, la Bacau.Cei opt au fost Karla Milea, Ana Cucu, Sofia Vintila, Caterina Barcan, Dominic Bojor, Vlad Olaru, Sebastian Bebeselea si Romario Bichi.La final, sibienii s-au clasat pe locul al zecelea in clasamentul cluburilor, pozitie considerata satisfacatoare, avandu-se in vedere ca la aceste Campionate Nationale au fost ... citește toată știrea