Cupa Romaniei: "Calaretii rosii", pusi pe fuga de "lupii galbeni"

"Calaretii rosii" au ratat prezenta in faza grupelor Cupei Romaniei dupa ce au fost invinsi, miercuri seara, la Medias,de Petrolul, cu 4-0. Doar o repriza au rezistat jucatorii lui Eugen Beza in fata unei prim-divizionare, dupa pauza prahovenii inscriins de patru ori.Prima situatie de gol a fost a selimbarenilor, Gele trimitand in plasa laterala un balon respins de defensiva prahoveana ('4).De putin pe langa bara a trimis si Tamas, la celelalte buturi, de pe 6 metri, cu capul, in urma unui ... citeste toata stirea