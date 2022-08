Dallas se muta... la Sibiu! "Am cautat sa adaugam talie echipei!"

Ibericul Miguel Angel Hoyo va avea totusi si un jucator american sub comanda in sezonul care debuteaza in toamna. Dallas Walton vine de peste Ocean si li se alatura, pe lista stanierilor, spaniolilor Unai Medicote, Daniel Manchon, senegalezului Mouhamed Barro, sarbului Vuk Djordjevic si lituanianului Roberts Blumbergs, ca sa nu-l mai punem la socoteala pe Baris Cagan Ozkan, care are dubla cetatenie, turca si romana."Sibiul este un oras cu o cultura bogata si fani pasionati. Am vrut sa merg la ... citeste toata stirea