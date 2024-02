Autorul golului echipei sibiene, Daniel Paraschiv, a declarat, la flash-interviuri, ca se simte oarecium responsabil pentru pierderea celor doua puncte deoarece a irosit mai multe contraatacuri, in partea a doua a jocului de pe "Anghel Iordanescu". Cu toate acestea, atacantul crede ca e un lucru bun ca, dupa o remiza in deplasare, sibienii au ajuns in situatia de a le parea rau."La 1-0 puteam sa-mi ajut echipa si mai mult, sa fac 2-0. Cumva, imi asum acest semiesec, sa-i zic asa. Vad si ... citeste toata stirea