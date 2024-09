Dupa Saptamana Europeana a Mobilitatii, Sibiul intra in Saptamana Europeana a Sportului

Sibiul participa si in 2024, pentru al treilea an consecutiv, la Programul "BE ACTIVE", initiat de Agentia Nationala pentru Sport in contextul Saptamanii Europene a Sportului, un program al Comisiei Europene care se desfasoara in aceasta saptamana.Primaria Sibiu a inscris pe platforma BeActive o serie de activitati organizate de Serviciul Public Sport si Agrement din subordinea Primariei Sibiu, de catre Clubul Sportiv Scolar Sibiu si de Clubul Sportiv Comunitar Sibiu:Luni, 23 septembrie:* ... citește toată știrea