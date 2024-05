Echipa de fete a clubului AFC Hermannstadt termina pe podium sezonul in esalonul secund

Echipa feminina a clubului de pe "Municipal" a castigat, sambata, cu 7-2 la Drobeta Tr. Severin meciul din ultima etapa a sezonului, cu ultima clasata. In urma acestui rezultat, FC Hermannstadt incheie sezonul pe locul al treilea in clasamentul Seriei 2 din esalonul secund, avand 35 de puncte. Sibiencele sunt la sapte lungimi in fata primelor doua clasate, Olimpia Gherla si Politehnica 2 Timisoara, prima promovand in Superliga feminina.Fetele pregatite de Octavian Budica, Alexandru Stama, ... citește toată știrea