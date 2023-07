Cu trei zile inainte de debutul in noul sezon competitional, sibienii de la FC Hermannstadt au prezentat noile echipamente de joc. La fel ca in amii precedenti, jucatorii lui Marius Maldarasanu vor evolua fie in rosu complet, fie in alb complet sau intr-un echipament suta la suta de culoare neagra.Noile echipamente au fost prezentate de capitanul Ionut Stoica (alb), Daniel Paraschiv (rosu) si Raul Oprut (negru).La portari, echipamentele vor fi, de asemenea, in trei culori, galben, portocaiu ... citeste toata stirea