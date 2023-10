Nou-promovata in Liga 3, ACS Medias ar putea ajunge pr primul loc in clasamentul Seriei 9 cu o etapa inainte de finalul turului sezonului regular. Echipa lui Mihai Ianc joaca asati, de la ora 15:00, pe teren propriu, cu Industria Galda, singura formatie din serie care inca n-a castigat vreun meci in actualul sezon.Mediesenii vin dupa o serie foarte buna de cinci victorii care i-a propulsat pe locul secund. Formatia din localitatea de pe malurile Tarnavei Mari are 16 puncte, tot atatea cate ... citeste toata stirea