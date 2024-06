EUROFotbal. UEFA sparge banca la primul EURO cu Inteligenta Artificiala

* Da, incepe un nou turneu final al Campionatului European, atat de asteptat de toata lumea, nu numai cei de pe continent, pentru ca meciurile vor fi transmise in vreo 200 de tari de pe intregul Mapamond. Ce-i drept, EURO din Germania a fost un pic mai putin asteptat decat altele, pentru ca de la precedenta editie s-au scurs doar trei ani, nu patru, cat era normal, turneul final din 2020 fiind reprogramat un an mai tarziu din cauza pandemiei de coronavirus.* Hai s-o lamurim ce e cu ... citește toată știrea