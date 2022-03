FC Hermannstadt 2 incheie sezonul regular cu o victorie in deplasare

Echipa lui Dorin Zotinca a incheiat seria jocurilor din sezonul regular cu o victorie in deplasare. Sambata, FC Hermannstadt 2 s-a impus cu 3-2 la Blejoi, golul care a facut diferenta fiind inscris de Hanzu cu 5 minute inainte de final.Sibienii au inceput tare jocul disputat pe un teren foarte bun si Bucuroiu a tintit transversala din coltul careului de 6 metri in chiar primul minut, apoi un jucator al gazdelor a jucat mingea cu mana in suprafata de pedeapsa, dar "centralul" Alexandra ... citeste toata stirea