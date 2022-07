FC Hermannstadt a anuntat despartirea de Pantea, Tomsa si Blejdea

FC Hermannstadt a oficializat despartirile de trei jucatori care au facut parte din lot in sezonul precedent, contribuind la promovarea in Superliga. Alexandru Pantea, Gheorghe "Dodo" Tomsa si Andrei Blejdea nu vor mai fi la dispozitia antrenorului Marius Maldarasanu si in editia de campionat care incepe peste 8 zile.Pantea si Tomsa se intorc la echipele de la care au fost imprumutati, vicecampioana FCSB, respectiv campioana CFR Cluj-Napoca.Fundasul dreapta Alex Pantea a fost titular de ... citeste toata stirea