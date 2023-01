FC Hermannstadt a mai transferat un fundas. Vladut Popa a semnat pe doi ani si jumatate cu sibienii

La o zi dupa ce a anuntat transferul lui Cornel Ene, fundasul central venit de la CS Mioveni, echipa sibiana l-a prezentat si pe Vladut Popa, un alt fotbalist de profil defensiv.In varsta de 20 de ani, Popa a fost remarcat de sibieni inca din vremea cand juca pentru ACSO Filiasi, dar transferul sau a intarziat. In prima parte a sezonului, el a evoluat in Liga 3, pentru CSU Alba Iulia, iar in aceasta iarna a efectuat cantonamentul in Antalya cu "alb-rosii", facandu-se remarcat inca din primul ... citeste toata stirea