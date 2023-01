FC Hermannstadt a plecat in Antalya cu 25 de jucatori. Barbut si Vladut Popa sunt noutatile

Sibienii au plecat, ieri, intr-un stagiu de pregatire in Antalya, unde vor ramane pana pe 14 ianuarie. Antrenorul Marius Maldarasanu a deplasat un lot de 25 de jucatori, printre care se afla doi jucatori noi, Cristi Barbut siVladut Popa.Barbut a semnat cu FC Hermannstadt la inceputul acestui an, dupa ce si-a petrecut prima parte a sezonului la Sepsi OSKSf. Gheorghe, in vreme ce Vladut Popa este in probe, a anuntat clubul sibian pe pagina oficiala de Facebook. Acesta din urma este un fundas ... citeste toata stirea