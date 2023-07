Cu putine zile inainte de debutul noii editii de campionat, FC Hermannstadt l-a transferat pe Ruben Fonseca, un varf de atac portughez in varsta de 23 de ani.Fonseca are doua selectii in echipa nationala U19 a tarii sale natale, conform paginii de Facebook a clubului sibian. El a facut primii pasi in fotbal la Benfica Lisabona.Fonseca a evoluat pana acum numai la echipe din Portugalia. In sezonul precedent, la Tondela, in esalonul secund, a evoluat in 41 de meciuri, marcand 4 goluri. ... citeste toata stirea