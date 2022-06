FC Hermannstadt: Au (mai) semnat portarul Ionut Pop si Mino Sota!

Clubul sibian a anuntat, pe retelele de socializare, ca portarul Ionut Pop va continua la FC Hermannstadt. Ajuns la Sibiu in vara lui 2019, Pop a semnat un contract nou pentru urmatoarele doua sezoane. Goal-keeper-ul in varsta de 24 de ani a fost integralist in 12 meciuri, in editia trecuta a Ligii 2."Ionut Pop a semnat un nou contract pentru inca doua sezoane cu #FCH! Goal-keeper-ul in varsta de 24 de ani evolueaza la FCH din sezonul 2019/2020. In sezonul 2021/2022, Ionut Pop a fost ... citeste toata stirea