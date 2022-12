FC Hermannstadt castiga grupa si se califica in sferturile Cupei Romaniei

Echipa sibiana s-a despartit de Medias cu un succes confortabil in fata Chindiei, in grupele Cupei Romaniei. FC Hermannstadt s-a impus in aceasta seara cu 4-1 si s-au calificat de pe primul loc in primavara competitiei KO. Pentru a treia oara de la infiintarea clubului, "alb-rosii" vor juca in sferturile de finala ale Cupei.In partida cu formatia din Targoviste, pentru FC Hermannstadt au marcat Valentin Buhacianu (3), Matko Babic (13, 49) si Dragos Iancu (32), in vreme ce Alexandru Jipa a ... citeste toata stirea