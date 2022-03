FC Hermannstadt joaca primele doua meciuri din play-off pe teren propriu

Echipa sibiana va evolua pe teren propriu, la Medias, in primele doua etape ale play-off-ului, s-a stabilit, astazi, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. In prima etapa a grupei de promovare, FC Hermannstadt primeste vizita celor de la Unirea Slobozia, iar peste o saptamana o vor intalni pe Concordia Chiajna, echipa lui Ianis Zicu.In play-off, echipele intra cu punctele obtinute in sezonul regular, nu insa si cu golaverajul. Petrolul are 49 de puncte, cu 7 mai multe decat Universitatea Cluj ... citeste toata stirea