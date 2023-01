FC Hermannstadt, la primul transfer! A semnat cu un mijlocas care a cucerit patru trofee in Romania!

Echipa sibiana a anuntat, astazi, pe retelele de socializare, ca a ajuns la un acord cu Cristian Barbut, un mijlocas de 27 de ani care a evoluat ultima data in Superliga, la Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Barbut vine la FC Hermannstadt din postura de liber de contract.Barbut are in palmares trei trofee ale Cupei Romaniei si o Supercupa. Pe primul trofeu l-a obtinut chiar dupa o finala cu FC Hermannstadt, 2-0 pentru Universitatea Craiova, pe "Arena Nationala", la finalul sezonului 2017/2018. A ... citeste toata stirea