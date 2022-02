FC Hermannstadt, neinvinsi in amicale! Urmeaza jocurile pe puncte

FC Hermannstadt a trecut cu bine si peste ultimul amical de dinaintea atacului decisiv pentru revenirea in Liga 1. "Alb-rosii" s-au impus, sambata, pe "Municipal", cu 1-0 in fata unei echipe din Liga 3, CSM Deva, nimeni alta decat cea care castigase, cu cateva saptamani in urma, testul cu cealalta divizionara "B" sibiana, CSC Selimbar (3-1). Echipa lui Marius Maldarasanu n-a pierdut astfel niciunul din cele opt amicale disputate in aceasta iarna, inregistrand cinci victorii si trei rezultate de ... citeste toata stirea