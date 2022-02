FC Inter a pierdut amicalul cu liderul Seriei 1 a Ligii a IV-a Mures

Dupa victoria obtinuta in primul meci de verificare din aceasta iarna, 2-1 cu Industria Galda de Jos, pe terenul echipei clasate pe locul secund in Liga a IV-a Alba, "bleu-albastrii" au disputat, sambata, un nou amical. Interistii s-au deplasat la Tg. Mures pentru testul cu ACS Tg. Mures 1898.Duelul s-a dat intre doua echipe care sunt lideri in Liga a IV-a, cu maximum de puncte. Atat FC Inter, cat si muresenii pregatiti de Feher si Flavius Somfalean, ultimul fiind fostul fundas al Gazului ... citeste toata stirea