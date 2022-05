FC Inter si FC Avrig, in finala pe judet a Cupei Romaniei

Primele doua clasate in play-off-ul Ligii a IV-a Sibiu, singurele echipe ramase in lupta pentru titlul de campioana judeteana, se vor intalni si in finala Cupei Romaniei, s-a stabilit la mijlocul acestei saptamani dupa ce cele doua s-au impus in semifinalele competitiei KO.FC Inter, echipa neinvinsa in actualul sezon, mai mult, echipa cu maximum de puncte dupa 17 etape scurse din sezonul regular si 6 din play-off, a castigat cu 3-1, la Rasinari, cu echipa locala Paltinis. "Bleu-albastrii" au ... citeste toata stirea