FC Interstar, in Conference League. Victorie cu Feyenoord si remiza cu PSV Eindhoven!

Grupa de copii nascuti in 2014 a Interstarului a participat, in perioada 10-12 mai, la un turneu international extrem de puternic, in capitala Ungariei. "Budapest Youth Cup" a aliniat la start echipe din mai multe state europene, printre care Croatia, Olanda, Muntenegru, Cehia, Slovacia, Romania si, bineinteles, Ungaria.Interstarul a obtinut trei victorii in Grupa A preliminara, 2-0 cu CFT Academy (Croatia), 3-1 cu Vasas (Ungaria) si 1-0 cu Monori (Ungaria), a terminat la egalitate cu PSV ... citește toată știrea