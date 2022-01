(FOTO) Fetele lui Weber umbla la Lada cu zestre! Magura, al doilea succes in grupele Europa League

Dupa ce, la precedentele dlua aparitii in grupele competitiei continentale, nu obtinuse niciun punct, pierzand 12 meciuri la rand, acum Magura e pusa pe fapte mari. Echipa din Cisnadie a obtinut, sambata la pranz, a doua victorie in primele trei meciuri disputate in aceasta faza, intr-o grupa cu echipe din Norvegia, Danemarca si Rusia, tari cu campionate extrem de puternice.Succesului de acum 3 saptamani, cu Storhamar (33-28), fetele lui Alex Weber si Bogdan Nitu i-l adauga pe cel de acum, cu ... citeste toata stirea