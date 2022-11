FOTO) Ursu, baa! Medieseanul, decisiv in prima victorie a Selimbarului, in ultimele 8 etape!

Dupa mai bine de doua luni, echipa din Selimbar a obtinut in sfarsit o noua victorie in campionat. S-a intamplat luni seara, tot in deplasare, la fel ca la precedentul succes, cel de la Chiajna, la Miercurea Ciuc. Dupa o prima repriza alba, antrenorul "calaretilor rosii" a apelat la Octavian Ursu, iar mijlocasul originar din Medias s-a dovedit decisiv, marcand de doua ori, cea de-a doua reusita venind in prelungiri.Copyright Facebook CSC 1599 SelimbarJocul a inceput promitator, Alex ... citeste toata stirea