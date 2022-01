(FOTO) "Vulturii" au pornit cu Steaua! Sibienii, la a patra victorie in noul an

Dupa un inceput de sezon dezamagitor, in care infrangerile se inghesuiau una dupa alta, CSU a revenit pe linia de plutire, iar statistitcile devin din ce in ce mai imbucuratoare. Din ultimele 9 meciuri, in Liga Nationala, doar doua au fost pierdute de "vulturi", care au castigat ultimele cinci meciuri la rand din Sala "Transilvania", iar in 2022, au patru succese in cinci meciuri.Copyright Vali MACREACea de-a opta victorie stagionala a fost obtinuta de jucatorii lui Miguel Angel Hoyo ... citeste toata stirea