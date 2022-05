Fundasul Selimbarului, la nationala de tineret pentru amicalele cu Georgia si Slovacia

Cele 7 meciuri disputate in tricoul formatiei din Selimbar, din iarna incoace, de cand a fost imprumutat de la "U" Cluj, l-au propulsat pe fundasul Tudor Telcean in atentia selectionerului nationalei de tineret, Florin Bratu, care l-a inclus in lotul pentru amicalele cu Georgia si Slovacia.Telcean este unul dintre cei trei jucatori de la echipe din Lig 2 care au fost convocati de Bratu.Florin Bratu a anuntat, ieri, lotul pentru actiunea reprezentativei U21 a Romaniei de luna viitoare, ... citeste toata stirea