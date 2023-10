Autorul golului prin care FC Hermannstadt a plecat cu un punct de la Craiova, Gabi Iancu, sustine ca cele 50 de goluri marcate pana acum in prima divizie din Romania sunt putine."E putin, foarte putin! (n.a. zambeste si lasa capul in barbie). Serios! Puteam sa am mult mai multe goluri, dar e bine macar ca am aceste 50 de goluri, insa nu e o mandrie in Liga 1 (n.a. Superliga), din nu stiu cate meciuri", a replicat jucatorul echipei sibiene, care a evoluat in Superliga in aproape 200 de meciuri. ... citeste toata stirea