Gazul a anuntat primele doua transferuri din aceasta iarna: bulgarul Chunchukov si Florin Achim

Gaz Metan a anuntat pe retelele de socializare primele doua transferuri din aceasta iarna. Cei doi, Florin Achim si bulgarul Tsvetelin Chunchukov, au mai evoluat in sezonul precedent sub comanda lui Ilie Poenaru, antrenorul de acum al Mediasului, la Academica Clinceni.Florin Achim, in varsta de 30 de ani, evolueaza pe postul de fundas dreapta. El ajunge la Gaz Metan dupa despartirea de gruparea ilfoveana, aflata intr-o situatie disperata dupa ce impresarul Ana Maria Prodan a anuntat ca nu se ... citeste toata stirea