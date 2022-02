Gazul a pierdut la Sf. Gheorghe si s-ar putea afunda si mai mult in subsolul clasamentului

Gaz Metan a pierdut, ieri, cu 2-0 la Sf. Gheorghe, in primul meci al etapei a XXV-a a Ligii 1, si ramane cu 24 de puncte. Mediesenii sunt inca pe locul 13, care duce la barajul pentru mentinerea in prima divizie, la finalul sezonului, insa ar putea cobori pe 14 daca FC "U" Craiova 1948 va obtine, joi, cel putin un egal, in Banie, cu FC Botosani.Covasnenii au irosit prima ocazie de a deschide scorul dupa un sfert de ora de la primul fluier al "centralului" Chivulete. Lixandru a degajat ... citeste toata stirea