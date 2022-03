Iar au "comis-o"! Pustii de la Alma Sibiu, pe locul al treilea la "Brasov Indoor Cup"

O alta echipa din Sibiu, cea de copii nascuti in 2015, a clubului Alma a urcat pe podiumul de premiere la "Brasov Indoor Cup", puternicul turneu de copii si juniori organizat in localitatea de la poalele Tampei. Echipa pregatita de Paul Hodea s-a clasat pe locul al treilea dupa ce a pierdut la loviturile de departajare semifinala cu Zamsport Bucuresti, dar a castigat cu 1-0 finala mica disputata in compania altor sibieni, cei de la FC Interstar."Iar au *comis-o!* Ii mai tineti minte? Parca ... citeste toata stirea