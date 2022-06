Inca un jucator de la Gaz Metan, la CSC Selimbar! Era dorit si in Copou!

Divizionara secunda CSC Selimbar a anuntat, sambata, transferul lui Denis Ursu, un mijlocas de care se arataresa interesati si cei de la Politehnica Iasi. In varsta de 18 ani, mijlocasul originar din Medias si care a jucat 12 meciuri pentru Gaz Metan in finalul sezonului trecut, in Liga 1.Denis Ursu a fost transferat definitiv si a semnat pe 4 ani cu CSC 1599 Selimbar, el urmand sa poarte tricoul cu numarul 11."Dupa sosirile lui Simion Bumbar (Gaz Metan Medias), Stefan Visic (Somesul Dej) ... citeste toata stirea