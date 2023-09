BC CSU a cedat, marti, cu 87-86, in cel de-al doilea meci de verificare din actualul presezon, pe terenul celor de la CSO Voluntari. Partida a fost una extrem de disputata si decisa in ultimele secunde.Echilibrul a persistat pe doata durata primei reprize. Primul sfert s-a incheiat cu avantaj minim pentru CSU (24-23), Pratt si Dragoste fiind in prima-plan de la CSU, iar la pauza mare cele doua echipe erau la egalitate (44-44), in actul secund fiind randul lui Barro si Pavlin Ivanov sa se ... citeste toata stirea