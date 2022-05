Judoka sibieni de la ACS Senchu, la Turneul International "Alina Dumitru"

Cel mai tanar club de judo din Sibiu a participat, weekendul trecut, la editia din acest an a Turneului International "Alina Dumitru", competitie la care au fost prezenti aproape 600 de sportivi de la aproximativ 40 de cluburi din Romania, dar si din Republica Moldova, Bulgaria si Ucraina. Competitia s-a desfasurat in Sala Sporturilor din Chiajna.In intrecerea rezervata sportivilor nascuti in 2007 si 2008, Iustin Bucea s-a clasat pe locul al treilea la categoria 46 kg, categorie la care ... citeste toata stirea